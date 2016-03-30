Перминова Дарья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминова Дарья Романовна

Перминова Дарья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.2016

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2016

Отец: Перминов Роман Валентинович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close