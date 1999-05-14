Вологдина (Колясникова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961
Рождение ребёнка
14.05.1999
Дочь: Дмитриева Яна Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович
Рождение ребёнка
07.03.?
Дочь: Алексеева Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович
Рождение ребёнка
13.09.?
Дочь: Кузнецова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович
Рождение ребёнка
26.12.?
Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородулина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан