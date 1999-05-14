Вологдина (Колясникова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологдина (Колясникова) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961

Отец: Колясников Василий Никандрович

Мать: Колясникова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
14.05.1999

Дочь: Дмитриева Яна Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович

Рождение ребёнка
07.03.?

Дочь: Алексеева Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович

Рождение ребёнка
13.09.?

Дочь: Кузнецова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович

Рождение ребёнка
26.12.?

Сын: Павлов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородулина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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