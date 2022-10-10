Шипилов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 10.10.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1980
Дочь: Павленко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шипилова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шипилова Валентина Ивановна
Смерть
Около 10.10.2022