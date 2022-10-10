Шипилов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 10.10.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1980

Дочь: Павленко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шипилова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипилов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шипилова Валентина Ивановна

Смерть
Около 10.10.2022
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