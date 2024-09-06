Федоров Иван Федорович
Место рожденияЧисть
Дата рождения27.04.1903 ст.
Дата смерти20.01.1987
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1903 ст.
Отец: Федор Петров
Родители: Шереховской волости, деревни Чисть крестьянин Федор Петров и законная жена его Матрона Федорова, оба православные. Восприемники: крестьянин той же деревни Николай Петров и крестьянка Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Васильева Мария Михайловна
Бракосочетание
23.03.1970
Смерть
20.01.1987