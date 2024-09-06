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Федоров Иван Федорович

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Место рождения

Чисть

Дата рождения

27.04.1903 ст.

Дата смерти

20.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1903 ст.

Отец: Федор Петров

Мать: Матрена (Матрона) Федорова

Родители: Шереховской волости, деревни Чисть крестьянин Федор Петров и законная жена его Матрона Федорова, оба православные. Восприемники: крестьянин той же деревни Николай Петров и крестьянка Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Васильева Мария Михайловна

Бракосочетание
23.03.1970

Жена: Васильева Мария Михайловна

Смерть
20.01.1987

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