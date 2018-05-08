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Жолудев Владимир Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1933

Дата смерти

08.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1933

Отец: Жолудев Игнатий Ильич

Мать: Жолудева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.05.2018
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