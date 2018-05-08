Жолудев Владимир Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1933
Дата смерти08.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1933
Отец: Жолудев Игнатий Ильич
Мать: Жолудева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.2018