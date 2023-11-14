Окуловская Анастасия Нефедова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуловская Анастасия Нефедова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

10.11.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Окуловский Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Окуловский Иоанн Андреев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
10.11.1900
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
У48. 10 (12) ноября Д.Ожогиной кр. Иоанна Андреева Окуловского жена Анастасия Нефедова, 25 лет, от родов. ГАКО (Курган). 235.3.1196 МК Камышевское 1900, Лл. 80 об. – 81
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