Окуловская Анастасия Нефедова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти10.11.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Окуловский Иоанн Андреев
Смерть
10.11.1900
У48. 10 (12) ноября Д.Ожогиной кр. Иоанна Андреева Окуловского жена Анастасия Нефедова, 25 лет, от родов. ГАКО (Курган). 235.3.1196 МК Камышевское 1900, Лл. 80 об. – 81