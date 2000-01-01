Бушуев Никита Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1899
Дочь: Неустроева Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Бушуева Акулина Евстигнеевна
Место жительства
Неизвестно
деревня Черная Черновского с/с Шатровского района Челябинской области
Смерть
Неизвестно