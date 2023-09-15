Золото Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1876
Дата смертиОколо 06.05.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Около 06.05.1915
Пропал без вести. Именные списки потерь. Должность/Звание: мл. унтер-офицер Воинская часть 10-й пехотный Новоингерманландский полк. Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Старо-Кер... Показать все