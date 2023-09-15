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Золото Василий Иванович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.01.1876

Дата смерти

Около 06.05.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около 06.05.1915
Пропал без вести. Именные списки потерь. Должность/Звание: мл. унтер-офицер Воинская часть 10-й пехотный Новоингерманландский полк. Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Старо-Кер... Показать все
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