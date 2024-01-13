Гржибовский Андрей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 25.04.1923
Дочь: Гржибовская Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Гржибовская Анна Давидовна
Конотоп, Сумська область
98. Тамара Гржибовская родилась 25 апреля на Сосновской ул. 23. Родители: Андрей Антонович Гржибовский (ж.д.сл.) и Анна Давидовна Гржибовская (дом.хоз.). Проживают в г. Конотоп. Отцу - 37 лет, матери ... Показать все
Смерть
Неизвестно