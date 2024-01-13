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Гржибовский Андрей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1915 ст.

Жена: Гржибовская Анна Давидовна

Рождение ребёнка
Вычислено 25.04.1923

Дочь: Гржибовская Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Гржибовская Анна Давидовна

Конотоп, Сумська область
98. Тамара Гржибовская родилась 25 апреля на Сосновской ул. 23. Родители: Андрей Антонович Гржибовский (ж.д.сл.) и Анна Давидовна Гржибовская (дом.хоз.). Проживают в г. Конотоп. Отцу - 37 лет, матери ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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