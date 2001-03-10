Обухов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.08.1932
Дата смерти10.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1932
Рождение ребёнка
05.02.1956
Дочь: Корнева Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Фёдоровна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1957
Дочь: Варакса Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Фёдоровна
Смерть
10.03.2001
Киселевичи, Горбацевичская волость, Бобруйский уезд