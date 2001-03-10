Обухов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Алексей Михайлович

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Место рождения

Савиново, Каймарская волость, Казанский уезд

Дата рождения

15.08.1932

Дата смерти

10.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1932

Отец: Обухов Михаил Фёдорович

Мать: Обухова - Брызгалова Наталья Ивановна

Савиново, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1956

Дочь: Корнева Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Фёдоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1957

Дочь: Варакса Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Фёдоровна

Смерть
10.03.2001
Киселевичи, Горбацевичская волость, Бобруйский уезд
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