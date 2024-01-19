Герасимова Марфа Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Герасимов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831
Сын: Герасимов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
С 1833 по 1836
Сын: Герасимов Терентий Алексеевич
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
1845
Сын: Герасимов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Герасимова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Герасимов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно