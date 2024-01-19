Герасимова Марфа Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Марфа Митрофановна

Место рождения

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Герасимов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831

Сын: Герасимов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
С 1833 по 1836

Сын: Герасимов Терентий Алексеевич

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Герасимов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Герасимова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Герасимов Алексей

Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Пиногор, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
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