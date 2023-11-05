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Шелест (Суворова) Людмила Степановна
Шелест (Суворова) Людмила Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1942
Пол
Женский
Отец
Суворов Степан Фёдорович
1908 г.р.
Мать
Суворова (Соболева) Александра Григорьевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1942
Отец:
Суворов Степан Фёдорович
Мать:
Суворова Александра Григорьевна
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