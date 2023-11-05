Шелест (Суворова) Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелест (Суворова) Людмила Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1942

Отец: Суворов Степан Фёдорович

Мать: Суворова Александра Григорьевна

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