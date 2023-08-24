Котов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Котова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Котов Александр Борисович
Мать ребёнка: Котова Нина Дмитриевна
Васюринская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Нина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно