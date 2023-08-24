Котов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Котов Игорь Борисович

Мать ребёнка: Котова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Котов Александр Борисович

Мать ребёнка: Котова Нина Дмитриевна

Васюринская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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