Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена

Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Копылов Юрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Копылов Юрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Юрий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close