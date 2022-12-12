Поляков Яков Соломонович
Место рожденияг. Дубровно, Дубровенский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Дата рождения1832
Дата смерти1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Дубровно, Дубровенский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1868 по 1909
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
1909
г. Биарриц, Франция