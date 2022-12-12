Поляков Яков Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Яков Соломонович

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Место рождения

г. Дубровно, Дубровенский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

1832

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Дубровно, Дубровенский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1868 по 1909
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
1909
г. Биарриц, Франция
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