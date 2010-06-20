Алтунин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1957
Дата смерти20.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1957
Отец: Алтунин Дмитрий Архипович
Мать: Алтунин Вера Фокеевна
Рождение ребёнка
26.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Екатеринбург (г.Свердловск)
Смерть
20.06.2010
г.Екатеринбург (г.Свердловск)