Алтунин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтунин Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1957

Дата смерти

20.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1957

Отец: Алтунин Дмитрий Архипович

Мать: Алтунин Вера Фокеевна

Рождение ребёнка
26.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
г.Екатеринбург (г.Свердловск)
Смерть
20.06.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
г.Екатеринбург (г.Свердловск)
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