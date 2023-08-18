Короваев Андриян Авксентьев
Место рождениядер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиПосле 1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1846