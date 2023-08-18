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Короваев Андриян Авксентьев

Место рождения

дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

После 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Короваев Авксентий (Авкантий) Артемьев

Мать: Короваева Матрона Лаврентьева

дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1846
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