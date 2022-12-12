(Ульдякова) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ульдякова) Евгения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ульдяков Василий Кузмич

Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ульдяков Терентий Кузмич

Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ульдяков Василий Кузмич

Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Ульдяков Иван Кузмич

Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ульдяков Николай Кузмич

Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
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