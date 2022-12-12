(Ульдякова) Евгения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1879
Сын: Ульдяков Иван Кузмич
Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Ульдяков Кузьма Васильевич
Смерть
Неизвестно