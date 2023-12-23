Мошенцев Леонтий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1880
Дата смерти04.06.1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880
Отец: Мошенцев Евфимий Васильев
Мать: не указана
Смерть
04.06.1880
Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Деревни Бабановки крестьянина-собственника Евфима Васильева Мошенцева сын Леонтий (3 недели, от поноса)