Мошенцев Леонтий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошенцев Леонтий Ефимов

Мошенцев Леонтий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1880

Дата смерти

04.06.1880

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880

Отец: Мошенцев Евфимий Васильев

Мать: не указана

Смерть
04.06.1880
Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Деревни Бабановки крестьянина-собственника Евфима Васильева Мошенцева сын Леонтий (3 недели, от поноса)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close