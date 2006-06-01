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Червякова Софья Алексеевна
Червякова Софья Алексеевна
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Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
01.06.2006
Пол
Женский
Отец
Червяков Алексей Александрович
1979 г.р.
Мать
Червякова (Юденкова) Анастасия Сергеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2006
Отец:
Червяков Алексей Александрович
Мать:
Червякова Анастасия Сергеевна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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