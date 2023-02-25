Суслова (Пестова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Пестова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1982

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1982

Отец: Пестов Иван Куприянович

Мать: не указана

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