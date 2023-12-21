Гюльчичек-хатун — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гюльчичек-хатун

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1326 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 08.03.1354

Сын: Баязид I

Отец ребёнка: Мурад I

Эдирне (Османская империя)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурад I

Смерть
Неизвестно
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