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Гюльчичек-хатун
Гюльчичек-хатун
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Мурад I (مراد اول)
1326 г.р.
Дети
Баязид I (بايزيد اوَّل)
Около 1354 г.р.
Добавил:
ОГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 08.03.1354
Сын:
Баязид I
Отец ребёнка:
Мурад I
Эдирне (Османская империя)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Мурад I
Смерть
Неизвестно
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