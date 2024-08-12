Мушкин Евгений Маркович
Место рожденияГомель
Дата рождения01.02.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1923
Отец: не указан
Мать: Мушкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мушкина Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташева (Мушкина) Виктория Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1964
Сын: Мушкин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Мушкина (Бабенцова) Лилия Ивановна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно