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Мушкин Евгений Маркович

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Место рождения

Гомель

Дата рождения

01.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1923

Отец: не указан

Мать: Мушкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мушкина Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташева (Мушкина) Виктория Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мушкина (Бабенцова) Лилия Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1964

Сын: Мушкин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Мушкина (Бабенцова) Лилия Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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