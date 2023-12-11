Слюсар Акулина (Килина) Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсар Акулина (Килина) Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Сын: Слюсар Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Слюсар Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Дочь: Палажка Кирилловна

Отец ребёнка: Слюсар Кирилл Иванович

Место жительства
1930
Мазинки, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слюсар Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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