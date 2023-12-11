Слюсар Акулина (Килина) Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Отец ребёнка: Слюсар Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Дочь: Палажка Кирилловна
Отец ребёнка: Слюсар Кирилл Иванович
Место жительства
1930
Мазинки, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно