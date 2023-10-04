Галактионов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1954

Отец: ?

Мать: Бокалова Роза

Смерть
Неизвестно
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