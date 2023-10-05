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Курганская Екатерина Николаевна
Курганская Екатерина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1973
Пол
Женский
Отец
Курганский Николай Васильевич
1946 г.р.
Мать
Курганская (Ваганова) Ольга Михайловна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1973
Отец:
Курганский Николай Васильевич
Мать:
Курганская Ольга Михайловна
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