Князев Максим Миронович
Место рождения
Дата рождения17.01.1842
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1842
Отец: Князев Мирон Дмитриевич
Мать: Князева Аксинья Якимовна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Князев Алексей Максимович
Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Князев Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Князева Мария Максимовна
Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Князева Агриппина Максимовна
Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1876