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Князев Максим Миронович

Место рождения

Костьяново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.01.1842

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1842

Отец: Князев Мирон Дмитриевич

Мать: Князева Аксинья Якимовна

Костьяново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Князев Алексей Максимович

Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна

Костьяново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Князев Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Князева Мария Максимовна

Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна

Костьяново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Князев Иван Максимович

Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна

Костьяново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Князева Агриппина Максимовна

Мать ребёнка: Князева Евдокия Онисимовна

Костьяново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Евдокия Онисимовна

Смерть
1876
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