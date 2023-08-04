Шляпкин Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шляпкин Иосиф Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляпкина Лариса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шляпкин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шляпкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно