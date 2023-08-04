Шляпкин Николай Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпкин Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шляпкин Иосиф Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляпкина Лариса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляпкин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляпкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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