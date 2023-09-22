Сосунов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платоненко Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно