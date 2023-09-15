Некрасова (-) Иринья Козмина
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти29.03.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1801
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев
Рождение ребёнка
14.03.1803
Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев
Рождение ребёнка
27.07.1804
Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев
Рождение ребёнка
30.04.1807
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев
Рождение ребёнка
01.10.1812
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1827
Причина смерти: горячкою