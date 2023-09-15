Некрасова (-) Иринья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Иринья Козмина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

29.03.1827

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Козьма1

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1801

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1803

Сын: Некрасов Алексей Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1804

Сын: Некрасов Антон Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Некрасов Степан Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1807

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1812

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Тимофеев

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Семен Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.03.1827
Причина смерти: горячкою
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