Поливцева Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.06.2011
Рождение ребёнка
23.03.2012
Сын: Поливцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Поливцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.07.2015
Сын: Поливцев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Поливцев Александр Иванович