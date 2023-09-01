Поливцева Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливцева Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.06.2011

Муж: Поливцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.03.2012

Сын: Поливцев Иван Александрович

Отец ребёнка: Поливцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.07.2015

Сын: Поливцев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Поливцев Александр Иванович

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