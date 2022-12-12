Голубков Федор Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубков Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубкова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Голубкова Дарья Онисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голубкова Дарья Онисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Голубкова Дарья Онисимовна
Смерть
Неизвестно