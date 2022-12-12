Голубков Федор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Федор Ефимович

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Место рождения

Козлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Ефим

Мать: не указана

Козлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубкова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Голубкова Дарья Онисимовна

Козлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Егор Фёдорович

Мать ребёнка: Голубкова Дарья Онисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Голубкова Дарья Онисимовна

Смерть
Неизвестно
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