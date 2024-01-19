Хаустов Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустов Виктор Семенович

Место рождения

Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
Около 1996
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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