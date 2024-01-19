Хаустов Виктор Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1946
Дата смертиОколо 1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1996