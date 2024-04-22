Афанасьева Евфросиния Федоровна
Место рождения
Дата рождения23.05.1904
Дата смерти29.07.1904
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1904
Крещена 6 июня 1904 года. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.445]
Смерть
29.07.1904
Погребение 1 августа 1904 года. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.445]