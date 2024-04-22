Афанасьева Евфросиния Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Евфросиния Федоровна

Место рождения

Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.05.1904

Дата смерти

29.07.1904

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1904

Отец: Афанасьев Федор Гаврилович

Мать: Афанасьева Гликерия Анисимовна

Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Крещена 6 июня 1904 года. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.445]
Смерть
29.07.1904
Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Погребение 1 августа 1904 года. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.445]
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