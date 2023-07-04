Репин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1969

Отец: Репин Николай Александрович

Мать: Репина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
22.11.1996

Дочь: Репина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Репина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.2003

Сын: Репин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Репина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Репина Марина Ивановна

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