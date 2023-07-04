Репин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1969
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1969
Рождение ребёнка
22.11.1996
Дочь: Репина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Репина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.2003
Мать ребёнка: Репина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репина Марина Ивановна