Стародубцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1958

Дата смерти

08.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.08.2005
Миасс, Миасский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г.Миасс
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