Стародубцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1958
Дата смерти08.08.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.2005
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г.Миасс