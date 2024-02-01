Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Салазко Анастасия Владимировна
Салазко Анастасия Владимировна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1993
Пол
Женский
Отец
Салазко Владимир Николаевич
1961 г.р.
Мать
Мингалева Елена Анатольевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1993
Отец:
Салазко Владимир Николаевич
Мать:
Мингалева Елена Анатольевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия