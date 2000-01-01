Пузикова (Кириллова) Зоя Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузикова (Кириллова) Зоя Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Устин Мануилович

Мать: Кириллова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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