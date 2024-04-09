Березина Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1882

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1926

Сын: Березин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Березин Алексей Николаевич

Иковка, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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