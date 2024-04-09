Березина Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1882
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1926
Сын: Березин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Березин Алексей Николаевич
Иковка, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно