Поздняев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поздняев Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1937
Сын: Поздняев Евгений
Мать ребёнка: Поздняева Анна
Рождение ребёнка
14.01.1939
Сын: Позняев Виталий
Мать ребёнка: Поздняева Анна
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняев Владимир
Мать ребёнка: Поздняева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поздняева Анна
Смерть
1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно