Поздняев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поздняев Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1937

Сын: Поздняев Евгений

Мать ребёнка: Поздняева Анна

Рождение ребёнка
14.01.1939

Сын: Позняев Виталий

Мать ребёнка: Поздняева Анна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняев Владимир

Мать ребёнка: Поздняева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздняева Анна

Смерть
1986
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
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