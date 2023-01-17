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Дроздецкий Евдоким Матвеевич

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Место рождения

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: Дроздецкий Матвей Кузьмич

Мать: Дроздецкая Мария Филипповна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Военная служба
07.05.1916
Рядовой, 69-й пехотный Рязанский полк № ист. бол. 2142 поступил 7 мая 1916, 20 лет, холост; место рождения: Непоротовская в., д. Чертово
Бракосочетание
До 1916

Жена: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дроздецкий Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дроздецкий Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1929

Сын: Дроздецкий Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Дроздецкий Владимир Евдокимович

Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Дроздецкая Лидия Евдокимовна

Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Военная служба
Между ?.08.1944 и ?.08.1945
Отметки об отсутствии: в РККА в августе 1944, в августе 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздецкий Аркадий Евдокимович

Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздецкая Ирина Евдокимовна

Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздецкая Клавдия Евдокимовна

Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1947
Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
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