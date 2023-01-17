Дроздецкий Евдоким Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896
Военная служба
07.05.1916
Рядовой, 69-й пехотный Рязанский полк № ист. бол. 2142 поступил 7 мая 1916, 20 лет, холост; место рождения: Непоротовская в., д. Чертово
Бракосочетание
До 1916
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дроздецкий Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дроздецкий Иван Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1929
Сын: Дроздецкий Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Дроздецкий Владимир Евдокимович
Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Дроздецкая Лидия Евдокимовна
Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна
Военная служба
Между ?.08.1944 и ?.08.1945
Отметки об отсутствии: в РККА в августе 1944, в августе 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздецкий Аркадий Евдокимович
Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздецкая Ирина Евдокимовна
Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздецкая Клавдия Евдокимовна
Мать ребёнка: Дроздецкая Ксения Афанасьевна
Смерть
1947