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Тимофей
Тимофей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.1851
Дата смерти
27.06.1851
Пол
Мужской
Отец
Иван
Около 1830 г.р.
Мать
Екатерина Ивановна
Около 1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1851
Отец:
Иван
Мать:
Екатерина Ивановна
Смерть
27.06.1851
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