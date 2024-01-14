Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1851

Дата смерти

27.06.1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1851

Отец: Иван

Мать: Екатерина Ивановна

Смерть
27.06.1851
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