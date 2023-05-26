Баталова Василиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Баталов Серафим Михайлович
Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Баталова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно