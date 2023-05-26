Баталова Василиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова Василиса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Баталов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Баталов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Баталов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Баталов Серафим Михайлович

Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Баталова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Баталов Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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