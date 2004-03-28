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Денисова Любовь Михайловна

Место рождения

Ветошкино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.09.1932

Дата смерти

28.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932

Отец: Денисов Михаил

Мать: Пелагея

Ветошкино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1955

Сын: Юмаков Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Юмаков Алесксей Никифорович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.08.1962

Сын: Юмаков Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Юмаков Алесксей Никифорович

Рождение ребёнка
26.05.1970

Сын: Юмаков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Юмаков Алесксей Никифорович

Смерть
28.03.2004
Касимов, город Касимов, Рязанская область
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