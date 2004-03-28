Денисова Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.09.1932
Дата смерти28.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932
Отец: Денисов Михаил
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
14.01.1955
Отец ребёнка: Юмаков Алесксей Никифорович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.08.1962
Отец ребёнка: Юмаков Алесксей Никифорович
Рождение ребёнка
26.05.1970
Сын: Юмаков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Юмаков Алесксей Никифорович
Смерть
28.03.2004
Касимов, город Касимов, Рязанская область