Макеева Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехина Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно