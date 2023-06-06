Макеева Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехина Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Павлович

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