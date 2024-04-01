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Richardson Nancy

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1819

Дата смерти

02.03.1913

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Муж

1817 г.р.

Дети

1840 г.р.
1841 г.р.
1846 г.р.
1849 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1819

Отец: Richardson Samuel

Мать: Ernst Lydia (Lida)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Harsh Alonzo

Отец ребёнка: Harsch Henry

Бракосочетание
07.09.1837

Муж: Harsch Henry

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Harsh (Harsch) Mary C.

Отец ребёнка: Harsch Henry

Рождение ребёнка
?.04.1841

Дочь: Harsh (Harsch) Angeline

Отец ребёнка: Harsch Henry

Рождение ребёнка
27.06.1846

Сын: Harsch Thomas Henry

Отец ребёнка: Harsch Henry

Рождение ребёнка
04.11.1849

Сын: Harsh Amos

Отец ребёнка: Harsch Henry

Рождение ребёнка
03.04.1855

Дочь: Harsh (Harsh) Alflora

Отец ребёнка: Harsch Henry

Рождение ребёнка
01.09.1857

Дочь: Harsch Emma Grace

Отец ребёнка: Harsch Henry

Похороны
01.03.1913
Смерть
02.03.1913

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