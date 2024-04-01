Richardson Nancy
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1819
Дата смерти02.03.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1819
Отец: Richardson Samuel
Мать: Ernst Lydia (Lida)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Harsh Alonzo
Отец ребёнка: Harsch Henry
Бракосочетание
07.09.1837
Муж: Harsch Henry
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Harsh (Harsch) Mary C.
Отец ребёнка: Harsch Henry
Рождение ребёнка
?.04.1841
Дочь: Harsh (Harsch) Angeline
Отец ребёнка: Harsch Henry
Рождение ребёнка
27.06.1846
Сын: Harsch Thomas Henry
Отец ребёнка: Harsch Henry
Рождение ребёнка
04.11.1849
Сын: Harsh Amos
Отец ребёнка: Harsch Henry
Рождение ребёнка
03.04.1855
Дочь: Harsh (Harsh) Alflora
Отец ребёнка: Harsch Henry
Рождение ребёнка
01.09.1857
Дочь: Harsch Emma Grace
Отец ребёнка: Harsch Henry
Похороны
01.03.1913
Смерть
02.03.1913