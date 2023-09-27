Мандрика Остап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрика Остап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1620 и 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1620 и 1630

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1649
Род войск: Лубенская сотня Миргородский полк Запорожского войска Воинское звание: реестровый казак
Работа или профессия
Неизвестно
реестровый казак
Смерть
Неизвестно
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