Быкова (Рогозинская) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1868
Крещение
16.11.1868
Восприемники: подполковник Александр Степанович Рылов и отставного подпоручика вдова Александра Иванова Квашнина
Рождение ребёнка
14.09.1891
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1892
Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1897
Сын: Быков Николай I Николаевич
Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
12.01.1902
Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
30.01.1903
Сын: Быков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно