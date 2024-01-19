Быкова (Рогозинская) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Рогозинская) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.11.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1868

Отец: Рогозинский Дмитрий Иванович

Мать: Рогозинская Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
16.11.1868
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: подполковник Александр Степанович Рылов и отставного подпоручика вдова Александра Иванова Квашнина
Рождение ребёнка
14.09.1891

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.10.1892

Сын: Быков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1897

Сын: Быков Николай I Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.01.1902

Сын: Быков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Быков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Быков Николай Андреевич

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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