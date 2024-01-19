Петрова Илония (Юлия) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.
Сын: Петров Митрофан Нестерович
Отец ребёнка: Петров Нестор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
Митрофановка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)