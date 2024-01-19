Петрова Илония (Юлия) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Илония (Юлия) Алексеевна

Место рождения

Ивановка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.

Сын: Петров Митрофан Нестерович

Отец ребёнка: Петров Нестор Петрович

Ивановка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Нестор Петрович

Смерть
1921
Митрофановка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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