Кандаулов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаулов Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1790 и 1791

Дата смерти

Между 1864 и 1866

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1791 и 1792 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1791

Отец: Кандаулов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Кандаулов Африкант

Мать ребёнка: Кандаулова Евпраксия

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Сын: Кандаулов Георгий

Мать ребёнка: Кандаулова Евпраксия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандаулов Тимофей

Мать ребёнка: Кандаулова Евпраксия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандаулова Евпраксия

Смерть
Между 1864 и 1866
г. Симбирск, слобода Королёвка
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