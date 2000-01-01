Кандаулов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1790 и 1791
Дата смертиМежду 1864 и 1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1791
Отец: Кандаулов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Кандаулов Африкант
Мать ребёнка: Кандаулова Евпраксия
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Сын: Кандаулов Георгий
Мать ребёнка: Кандаулова Евпраксия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандаулов Тимофей
Мать ребёнка: Кандаулова Евпраксия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандаулова Евпраксия
Смерть
Между 1864 и 1866
г. Симбирск, слобода Королёвка